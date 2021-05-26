Українські COVID-паспорти діятимуть у Європі — Шмигаль розкрив деталі

https://racurs.ua/ua/n155179-ukrayinski-covid-pasporty-diyatymut-u-ievropi-shmygal-rozkryv-detali.html

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COVID-паспорти України діятимуть на території Європи. Про це 26 травня під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кілька слів про «COVID-паспорти». Європейський Союз перебуває фактично на фінальній стадії узгодження цього документа. Його наявність буде необхідною умовою для подорожей Європою, а тому Україна діє синхронізовано з європейськими партнерами. Запуск наших цифрових сертифікатів запланований на початок липня. Ми встигаємо і ці сертифікати діятимуть у Європі, — розповів Шмигаль.

Нагадаємо, 20 травня Європейська комісія оголосила про досягнення угоди про запровадження цифрових COVID-сертифікатів на території ЄС. Це дозволить почати послаблення карантинних обмежень та відновити туризм. У так званих цифрових сертифікатах Брюсселя міститимуться дані щодо вакцинації, проведених тестів на коронавірус або про набутий імунітет після перенесеної хвороби.

В’їзд на територію країн-членів Європейського Союзу дозволили туристам, які зробили щеплення від коронавірусу препаратами, що отримали схвалення Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА) або Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Відповідну рекомендацію прийняла Рада Євросоюзу. Країнам-членам ЄС рекомендують скасувати обмеження на несуттєві поїздки для мандрівників з третіх країн, які отримали останню рекомендовану дозу вакцини, схваленої EMA, принаймні за 14 днів до прибуття. Враховуються препарати BioNtech и Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson та китайський Sinopharm. Щеплених російським «Супутником-V» в Європу не рекомендують впускати.