COVID-паспорта Украины будут действовать в Европе - Шмыгаль раскрыл детали

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COVID-паспорта Украины будут действовать на территории Европы. Об этом 26 мая во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Несколько слов о «COVID-паспортах». Европейский Союз находится фактически на финальной стадии согласования этого документа. Его наличие станет необходимым условием для путешествий по Европе, а поэтому Украина действует синхронизировано с европейскими партнерами. Запуск наших цифровых сертификатов запланирован на начало июля. Мы успеваем и эти сертификаты будут действовать в Европе, — рассказал Шмыгаль.

Напомним, 20 мая Европейская комиссия объявила о достижении соглашения о введении цифровых COVID-сертификатов на территории ЕС. Это позволит начать ослабление карантина и восстановление туризма. В так называемых цифровых сертификатах Брюсселя будут содержаться данные о вакцинации, проведенных тестах на коронавирус или приобретенном иммунитете после перенесенной болезни.

Въезд на территорию стран-членов Европейского Союза разрешили туристам, которые сделали прививку от коронавируса препаратами, получившими одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующую рекомендацию принял Совет Евросоюза. Странам-членам ЕС рекомендуют отменить ограничение на несущественные поездки для путешественников из третьих стран, которые получили последнюю дозу вакцины, одобренной EMA, по крайней мере за 14 дней до прибытия. Учитываются препараты BioNtech и Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и китайский Sinopharm. Привитых российским «Спутником-V» в Европу не рекомендуют впускать.