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Ракурс
Торнадо пронесся Херсонщиной

Торнадо пронесся Херсонщиной (ФОТО, ВИДЕО)

26 мая 2021, 13:01
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Торнадо обрушился на Херсонщину — на территории населенного пункта Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной общины на этой неделе пронесся торнадо. В результате стихии были повреждены крыши домов, заборы и повалены деревья.

Никто из местных жителей не пострадал, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

На помощь местным жителям прибыли правоохранители. Сотрудники полиции обходят квартиры граждан и помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицы и убирают поваленные деревья.


Напомним, 14 мая мощный торнадо пронесся американским штатом Луизиана. Разрушительный вихрь повалил деревья и линии электропередачи, повредил частные дома и здания. Также в результате стихии без электричества остались около 10 тыс. местных жителей. Торнадо присвоили категорию EF-0, максимальная скорость его ветра составила 138 км/ч, ширина «пути» 115 м, а длина — 8,5 км.

Источник: Ракурс


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