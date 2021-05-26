Торнадо вирував на Херсонщині

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Торнадо вирував на Херсонщині — на території населеного пункту Ушкалка Верхньорогачицької територіальної громади цього тижня пронісся торнадо. Внаслідок стихії було пошкоджено дахи будинків, паркани та повалено дерева.

Ніхто з місцевих мешканців не постраждав, повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

На допомогу місцевим жителям прибули правоохоронці. Працівники поліції обходять помешкання громадян та допомагають людям прибирати з дворів уламки, розчищають вулиці і прибирають повалені дерева.

Нагадаємо, 14 травня потужний торнадо пронісся американським штатом Луїзіана. Руйнівний вихор повалив дерева та лінії електропередачі, пошкодив приватні будинки. Також внаслідок стихії без електропостачання залишилися близько 10 тис. місцевих мешканців.