Потужний торнадо вдарив по Луїзіані - новини США

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Потужний торнадо пронісся американським штатом Луїзіана. Руйнівний вихор повалив дерева та лінії електропередачі, пошкодив приватні будинки. Також внаслідок стихії без електропостачання залишилися близько 10 тис. місцевих мешканців.

Окрім цього, торнадо повалив дерева на автомобілі в околиці Нового Орлеана, інформує The Watchers.

Цьому торнадо присвоїли категорію EF-0, максимальна швидкість його вітру становила 138 км/год, ширина «шляху» сягала 115 м, а довжина — 8,5 км.

Це перший торнадо, що вдарив по Новому Орлеану, починаючи з липня 2019 року.

Джерело: The Watchers.