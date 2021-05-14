Унікальна розмова тигра і оленя потрапила на відео

https://racurs.ua/ua/n154641-unikalna-rozmova-tygra-i-olenya-potrapyla-na-video.html

Ракурс

Розмова тигра і оленя потрапила на відео — фотопастки неподалік від кордону РФ з Китаєм зафільмували короткий діалог-перегукування плямистого оленя і дорослого амурського тигра. Олень видавав характерний свист, на який потужним ричанням відгукнувся хижак.

Свист оленя — сигнал тривоги для родичів, що попереджає про потенційну небезпеку. Відеозапис оприлюднила в YouTube прес-служба нацпарку «Землі леопарда».

Відомо, що олень перебував далеко за кадром, а червонокнижний тигр, якого пізніше вченим вдалося ідентифікувати, прогулювався стежиною поблизу фотопастки. Отримати такі кадри зоологам вдається вкрай рідко. Відео було зроблено в Приморському краї Росії біля кордону з Китаєм.

Фахівці спостерігають за амурським тигром під номером T37M з 2015 року. На території нацпарку мешкає 31 тигр, зокрема й не більше чотирьох великих самців-старожилів.