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Ракурс
Унікальна розмова тигра і оленя потрапила на відео

Унікальна розмова тигра і оленя потрапила на відео

14 тра 2021, 21:24
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Розмова тигра і оленя потрапила на відео — фотопастки неподалік від кордону РФ з Китаєм зафільмували короткий діалог-перегукування плямистого оленя і дорослого амурського тигра. Олень видавав характерний свист, на який потужним ричанням відгукнувся хижак.

Свист оленя — сигнал тривоги для родичів, що попереджає про потенційну небезпеку. Відеозапис оприлюднила в YouTube прес-служба нацпарку «Землі леопарда».

Відомо, що олень перебував далеко за кадром, а червонокнижний тигр, якого пізніше вченим вдалося ідентифікувати, прогулювався стежиною поблизу фотопастки. Отримати такі кадри зоологам вдається вкрай рідко. Відео було зроблено в Приморському краї Росії біля кордону з Китаєм.


Фахівці спостерігають за амурським тигром під номером T37M з 2015 року. На території нацпарку мешкає 31 тигр, зокрема й не більше чотирьох великих самців-старожилів.

Джерело: Ракурс


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