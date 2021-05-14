Уникальный диалог тигра и оленя попал на видео

https://racurs.ua/n154641-unikalnyy-dialog-tigra-i-olenya-popal-na-video.html

Ракурс

Диалог тигра и оленя попал на видео — фотоловушка недалеко от границы РФ с Китаем запечатлела перекличку пятнистого оленя и взрослого амурского тигра. Олень издавал характерный свист, на который мощным рыком откликнулся хищник.

Свист оленя — сигнал тревоги для сородичей, предупреждающий о потенциальной опасности. Видеозапись обнародовала в YouTube пресс-служба нацпарка «Земли леопарда».

Известно, что копытное находилось далеко за кадром, а краснокнижный тигр, которого позже ученым удалось идентифицировать, прогуливался тропинкой близ фотоловушки. Получить такие кадры зоологам удается крайне редко. Видео было сделано в Приморском крае России близ границы с Китаем.

Специалисты наблюдают за амурским тигром под номером T37M с 2015 года. На территории нацпарка обитает 31 тигр, в их числе не более четырех крупных самцов-старожилов.