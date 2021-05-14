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Ракурс
Мощный торнадо наделал беды в США

Мощный торнадо наделал беды в США (ВИДЕО)

14 мая 2021, 22:05
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Мощный торнадо пронесся американским штатом Луизиана. Разрушительный вихрь повалил деревья и линии электропередачи, повредил частные дома и здания. Также в результате стихии без электричества остались около 10 тыс. местных жителей.

Кроме этого, торнадо повалил деревья на многие автомобили в окраине Нового Орлеана, информирует The Watchers.

Торнадо присвоили категорию EF-0, максимальная скорость его ветра составила 138 км/ч, ширина «пути» 115 м, а длина — 8,5 км.

Это первый торнадо, обрушившийся на Новый Орлеан, начиная с июля 2019 года.


Источник: The Watchers.

Источник: Ракурс


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