Covid-паспорти. Фото: УП

https://racurs.ua/n155694-covid-pasporta-v-ukraine-kak-budut-rabotat.html

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COVID-паспорта в Украине появятся уже этим летом и позволят путешествовать по странам Европы.

Систему документов о прохождении вакцинации запустят уже в июле. Об этом рассказали в Минздраве.

Украинцам, которые еще не прошли вакцинацию от коронавируса, не стоит опасаться, что въезд в Евросоюз для них будет закрыт — для путешествий им достаточно сдавать ПЦР или экспресс-тесты и проходить изоляцию, как этого требуют в Европе.

Для того чтобы облегчить путешествие за границу, нужны прививки и соответствующий сертификат о вакцинации. Срок действия сертификата будет зависеть от количества доз вакцины, которые получил человек.

Большинство вакцин предусматривают введение двух доз, у которых нет срока давности. Страны могут самостоятельно принимать решение о количестве доз — одна или две. Все, кто прошел вакцинацию в Украине от коронавируса, уже занесены в электронную базе данных.

Возвращаясь в Украину граждане смогут пользоваться тем же сертификатом, и, таким образом, не проходить тесты на коронавирус, но эта опция пока не работает, как и в большинстве стран ЕС.

Напомним, ранее мы сообщали, что COVID-паспорта Украины будут действовать на территории Европы. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что его наличие будет необходимым условием для путешествий по Европе.