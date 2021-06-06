Илон Маск. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n155693-ilon-mask-poluchil-tainstvennoe-soobschenie-s-obyavleniem-voyny-video.html

Ракурс

Илон Маск, известный изобретатель и основатель компаний Tesla и SpaceX, получил таинственное видеосообщение от хакерского коллектива Anonymous.

Хакеры обвинили изобретателя в пренебрежении интересами простых любителей криптовалюты и объявили ему войну. Об этом сообщает New York Post.





В видеоролике человек в маске Гая Фокса (символ анонимных пользователей интернета) утверждает, что прежде Илон Маск заслуживал уважения из-за своих вложений в производство электромобилей Tesla и освоение космоса в рамках компании SpaceX.

Однако теперь его поклонники утверждают, что на самом деле Илон Маск — самовлюбленный богатей, который готов на все ради того, чтобы на него обратили внимание.

Вы можете считать себя самым умным человеком, но теперь вы встретили достойного соперника. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идем, — заявил мужчина в маске.

Отметим, что миллионы частных инвесторов возлагали надежды на доходы от криптовалюты, которая взлетела в последнее время до рекордных значений. Но после отказа Илона Маска от использования биткоинов для оплаты электромобилей, рынок криптовалют резко обвалился.

В организации хакеров такие действия посчитали пренебрежением интересами обычного рабочего человека. Уже через 20 минут после публикации видео от хакеров сам Илон Маск написал в Twitter: «Не убивайте то, что ненавидите, а спасайте то, что любите».

Напомним, ранее мы сообщали, что курс биткоина существенно обвалился из-за заявления известного изобретателя и основателя компании по производству электрокаров Tesla Илона Маска о том, что компания отказывается продавать авто за биткоины.

Источник: New York Post