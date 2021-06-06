Странная "слизь". Фото: BBC

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Мраморное море покрылось странной морской слизью — у побережья Турции появился толстый слой слизистообразного вещества, который может распространиться на Черное море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал спасти побережье страны от загрязнения илом. Об этом сообщает BBC.



Эксперты называют несколько причин появления необычной слизи — загрязнение водоемов и изменения климата. Морская слизь — это естественный зеленый ил, который образуется, когда водоросли перенасыщены питательными веществами из-за жары и загрязнения воды.

Распространение слизи в Турции на больших территориях Мраморного моря, которое соединяет Черное море и Эгейское море, считается крупнейшим в истории, и наносит ущерб местным рыбакам.

Я боюсь, что если это распространится на Черное море… проблемы будут огромными. Мы должны сделать этот шаг без промедления, — заявил президент Турции.



Правительство страны уже направило команду из 300 человек для проверки потенциальных источников загрязнения. Лодкам приходится преодолевать серый ил, и некоторым рыбакам это мешает работать, поскольку слизь забивает их моторы и сетки. Дайверы сообщают, что большое количество рыб и других видов умирают от удушья.



Напомним, ранее мы сообщали, что нефтепродукты снова попали в акваторию Черного моря — разлив нефтепродуктов произошел у берегов Туапсинского района РФ. Предварительно установлено, что источником экологического бедствия стала утечка на канализационном коллекторе.

Источник: BBC