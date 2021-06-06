Пляж в Одессе. Фото: Думская

https://racurs.ua/n155691-unikalnyy-plyaj-s-liftami-i-pandusami-otkryli-v-odesse-foto.html

Ракурс

Инклюзивный пляж с лифтами и пандусами открыли в Одессе. Соответствующая зона для морского отдыха, доступная и удобная для людей с инвалидностью, появилась в районе одесского пляжа «Дельфин».

На пляже построили специальные лифты и пандусы для спуска, обустроили его тактильной плиткой и тремя видами топчанов, а также четырьмя пандусами для погружения в воду. Об этом сообщает «Думская».









Кроме того, на пляже установили туалеты, адаптированные для людей с ограниченными возможностями, раздевалки и медицинский пункт. Уникальный пляж создали в максимально короткие строки — за семь месяцев. Строительством инклюзивного места для отдыха занимались инвесторы.







Напомним, ранее мы сообщали, что пограничники задержали двух россиян, которые пересекли украинскую границу вплавь через реку Ворскла. Они планировали отдохнуть в Одессе.

Источник: Думская