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Пляж в Одессе. Фото: Думская

Уникальный пляж с лифтами и пандусами открыли в Одессе (ФОТО)

6 июн 2021, 15:48
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Инклюзивный пляж с лифтами и пандусами открыли в Одессе. Соответствующая зона для морского отдыха, доступная и удобная для людей с инвалидностью, появилась в районе одесского пляжа «Дельфин».

На пляже построили специальные лифты и пандусы для спуска, обустроили его тактильной плиткой и тремя видами топчанов, а также четырьмя пандусами для погружения в воду. Об этом сообщает «Думская».

Инклюзивный пляж. Фото: Думская

Инклюзивный пляж. Фото: Думская
Инклюзивный пляж. Фото: Думская
Кроме того, на пляже установили туалеты, адаптированные для людей с ограниченными возможностями, раздевалки и медицинский пункт. Уникальный пляж создали в максимально короткие строки — за семь месяцев. Строительством инклюзивного места для отдыха занимались инвесторы.

Инклюзивный пляж. Фото: Думская


Инклюзивный пляж. Фото: Думская
Напомним, ранее мы сообщали, что пограничники задержали двух россиян, которые пересекли украинскую границу вплавь через реку Ворскла. Они планировали отдохнуть в Одессе.

Источник: Думская


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