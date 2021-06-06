Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Інклюзивний пляж. Фото: Думская

Унікальний пляж із ліфтами і пандусами відкрили в Одесі (ФОТО)

6 чер 2021, 15:48
999

Інклюзивний пляж із ліфтами і пандусами відкрили в Одесі. Відповідна зона для морського відпочинку, що є доступною та зручною для людей з інвалідністю, з’явилася поблизу одеського пляжу «Дельфін».

На пляжі побудували спеціальні ліфти та пандуси для спуску, облаштували його тактильної плиткою і трьома різновидами тапчанів, а також чотирма пандусами для занурення у воду. Про це повідомляє «Думская».

Інклюзивний пляж. Фото: Думская
Інклюзивний пляж. Фото: Думская
Інклюзивний пляж. Фото: Думская
Крім того, на пляжі встановили туалети, адаптовані для людей з обмеженими можливостями, роздягальні та медичний пункт. Унікальний пляж створили за максимально короткий час — сім місяців. Будівництвом інклюзивного місця для відпочинку займалися інвестори.


Інклюзивний пляж. Фото: Думская
Інклюзивний пляж. Фото: Думская

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прикордонники затримали двох росіян, які перетнули український кордон уплав через річку Ворскла. Вони планували відпочити в Одесі.

Джерело: Думская


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів