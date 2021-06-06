Інклюзивний пляж. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n155691-unikalnyy-plyaj-iz-liftamy-i-pandusamy-vidkryly-v-odesi-foto.html

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Інклюзивний пляж із ліфтами і пандусами відкрили в Одесі. Відповідна зона для морського відпочинку, що є доступною та зручною для людей з інвалідністю, з’явилася поблизу одеського пляжу «Дельфін».

На пляжі побудували спеціальні ліфти та пандуси для спуску, облаштували його тактильної плиткою і трьома різновидами тапчанів, а також чотирма пандусами для занурення у воду. Про це повідомляє «Думская».









Крім того, на пляжі встановили туалети, адаптовані для людей з обмеженими можливостями, роздягальні та медичний пункт. Унікальний пляж створили за максимально короткий час — сім місяців. Будівництвом інклюзивного місця для відпочинку займалися інвестори.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прикордонники затримали двох росіян, які перетнули український кордон уплав через річку Ворскла. Вони планували відпочити в Одесі.

Джерело: Думская