Двоє росіян незаконно припливли в Україну, щоб відпочити в Одесі. Фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n155670-dvoie-rosiyan-nezakonno-pryplyvly-v-ukrayinu-schob-vidpochyty-v-odesi-video.html

Ракурс

Прикордонники затримали двох громадян Росії, які перетнули український кордон плавом через річку Ворскла.

5 червня росіян виявив прикордонний патруль у районі села Лукашівка, що на Вінниччині. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Чоловіки пояснили свій вчинок тим, що хотіли відпочити в Одесі, а шлях через Ворсклу обрали «у зв’язку з дією карантинних обмежень». Росіяни мали з собою лише посвідчення особи й рюкзаки з особистими речами.

Також прикордонники з’ясували, що одному з затриманих у 2019 році забороняли в’їзд в Україну на три роки за порушення українського законодавства. Тоді росіянин в аеропорту «Жуляни» влаштував дебош, викрикував образи щодо держави та співробітників Держприкордонслужби.

Наразі чоловіки затримані для з’ясування всіх обставин правопорушення. За незаконне перетинання державного кордону України їм загрожує адміністративна відповідальність. Їхню подальшу долю вирішить суд.

Крім цього, обом громадян РФ буде заборонено в’їзд в Україну строком на десять і п’ять років відповідно.

Нагадаємо, кордон України з Польщею незаконно перетнули двоє громадян Німеччини, які мандрують світом на велосипедах. За словами офіцерів Державної прикордонної служби, європейські туристи думали, що Україна входить до складу Євросоюзу.