Німці на велосипедах заїхали в Україну - думали, що ми в ЄС

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Кордон України з Польщею незаконно перетнули двоє громадян Німеччини, які мандрують світом на велосипедах. За словами офіцерів Державної прикордонної служби, європейські туристи думали, що Україна входить до складу Євросоюзу.

Інцидент стався вночі 3 червня поблизу українсько-польського кордону, який контролює Львівський загін ДПСУ, інформує прес-служба відомства.

Військовослужбовці відділу «Грушів» зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу, встановленого на кордоні. Наряд виявив двох чоловіків на велосипедах. Згодом з’ясувалося, що порушники — громадяни Німеччини 21 та 36 років, — розповіли прикордонники.

З собою мандрівники мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Веломаршрут німців пролягає до Таїланду через Польщу, Білорусь та Росію. З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому.

Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили, бо думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково, — пише ДПСУ.



Українські прикордонники оформили на іноземців документи адмінпровадження через незаконний перетин кордону.