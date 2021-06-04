Учені зафіксували найбільший в історії гамма-сплеск

https://racurs.ua/ua/n155625-unikalnyy-kosmichnyy-vybuh-zafiksuvaly-ucheni-video.html

Ракурс

Найбільший за весь час спостережень гамма-сплеск та найдовше післясвітіння після нього зафіксували учені.

Це відкриття може змінити усталені уявлення про утворення гамма-променів, повідомляє видання Science.

Гамма промені — це потужні промені гамма-випромінювання, що утворюються під час колапсу масивної зірки в далекій галактиці. Сам гамма-промінь триває лише кілька секунд, але за ним слідує післясвічення, яке може тривати годинами або днями.

У 2019 році учені зафіксували надзвичайно потужний гамма-сплеск GRB190829A, джерело якого на земному небі розташовувалося у сузір’ї Ерідана. Аналіз отриманих даних показав, що його неможливо пояснити стандартними моделями.

Також унікальністю GRB190829A є порівняно близьке розташування до Землі його джерела — лише близько 1 млрд світлових років, в той час як типові джерела гамма-спалахів розташовані на відстані близько 20 млрд світлових років (розмір Всесвіту, який постійно розширюється, дещо перевищує його вік).

Порівняно невелика відстань до цього гамма-сплеску дозволила детально вивчити його післясвітіння. Учені виявили особливість його рентгенівського і гамма-випромінювання, яка суперечить чинним теоріям.

Сучасні теорії походження обох типів випромінювання у гамма-сплесках вважають, що вони утворюються окремими механізмами:

рентгенівська складова — надшвидкими електронами, прискореними під впливом магнітних полів під час спалаху (які, однак, в такий спосіб не можуть бути прискорені до рівня гамма-променів);

гамма-випромінювання виникає при зіткненні прискорених електронів з фотонами, що підвищує енергію останніх.

Проте у післясвітінні GRB 190829A обидва компоненти зникли синхронно. Це показує, що рентгенівське і гамма-випромінювання виникли в результаті одного механізму, який поки залишається невідомим.

Нагадаємо, на поверхні Сонця нещодавно зафіксували потужний спалах.

Джерело: Science