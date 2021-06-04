Ученые зафиксировали крупнейший в истории гамма-всплеск, фото:

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Наибольший за все время наблюдений гамма-всплеск и самое долгое послесвечение после него зафиксировали ученые.

Это открытие может изменить устоявшиеся представления об образовании гамма-лучей, сообщает издание Science.

Гамма-излучение — это мощные лучи гамма-излучения, образующиеся при коллапсе массивной звезды в далекой галактике. Сам гамма-луч длится всего несколько секунд, но за ним следует послесвечение, которое может длиться часами или днями.

В 2019 году ученые зафиксировали мощнейший гамма-всплеск GRB190829A, источник которого на земном небе располагалось в созвездии Эридана. Анализ полученных данных показал, что его невозможно объяснить обычными моделями.

Также уникальностью GRB190829A является сравнительно близкое расположение к Земле его источника — всего около 1 млрд световых лет, в то время как обычные источники гамма-вспышек расположены на расстоянии около 20 млрд световых лет (размеры Вселенной, которая постоянно расширяется, несколько превышают ее возраст).

Сравнительно небольшое расстояние до этого гамма-всплеска позволило детально изучить его послесвечение. Ученые обнаружили особенность его рентгеновского и гамма-излучения, которая противоречит действующим теориям.

Современные теории происхождения обоих типов излучения в гамма-всплесках считают, что они создаются отдельными механизмами:

рентгеновская составляющая — сверхскоростными электронами, ускоренными магнитными полями во время вспышки (которые, однако, таким образом не могут быть ускорены до уровня гамма-лучей);

гамма-излучение возникает при столкновении ускоренных электронов с фотонами, повышает энергию последних.

Однако в послесвечения GRB 190829A оба компонента исчезли синхронно. Это показывает, что рентгеновское и гамма-излучения возникли в результате одного механизма, который пока остается неизвестным.

Напомним, на поверхности Солнца недавно зафиксировали мощную вспышку.

Источник: Science