Немцы на велосипедах заехали в Украину - думали, что мы в ЕС

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Границу Украины с Польшей незаконно пересекли двое граждан Германии, которые путешествуют по миру на велосипедах. По словам офицеров Государственной пограничной службы, европейские туристы думали, что Украина входит в состав Евросоюза.

Инцидент произошел ночью 3 июня близ украинско-польской границы, которую контролирует Львовский отряд ГПСУ, сообщает пресс-служба ведомства.

Военнослужащие отдела «Грушив» зафиксировали срабатывание сигнализационного прибора, установленного на границе. Наряд обнаружил двух мужчин на велосипедах. Впоследствии выяснилось, что нарушители — граждане Германии 21 и 36 лет, — рассказали пограничники.

С собой путешественники имели документы и объяснили, что путешествуют по миру на велосипедах. Веломаршрут немцев ведет в Таиланд через Польшу, Беларусь и Россию. С Дюссельдорфа они выехали около двух недель назад.

Ехать из Польши в Украину напрямую немцы решили, поскольку думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно, — пишет ГПСУ.



Украинские пограничники оформили на иностранцев документы админпроизводства из-за незаконного пересечения границы.