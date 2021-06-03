Охрану границы с Беларусью усилили минометными расчетами. Фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n155570-ohranu-granicy-s-belarusu-usilili-minometnymi-raschetami-foto.html

Ракурс

Подразделения Государственной пограничной службы, охраняющие границу с Беларусью, получили на вооружение минометы.

В Главном центре подготовки личного состава уже подготовили персонал минометной заставы пограничной комендатуры быстрого реагирования Житомирского пограничного отряда. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, пограничники учились определять цели, осуществлять подготовку данных для стрельбы, составлять карточки огня, менять огневые позиции, наводить минометы на цели и поражать их. На завершающем этапе минометчики провели практические стрельбы и поражали неподвижные цели.

Напомним, осенью 2020 года на западной границе Украины появились вездеходные тепловизионные комплексы. Львовский пограничный отряд приобрел четыре таких спецмашины, которые построены на базе чешского автомобиля повышенной проходимости Torsus Praetorian.