Охорону кордону з Білоруссю посилили мінометними розрахунками. Фото: ДПСУ

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Підрозділи Державної прикордонної служби, які охороняють кордон з Білоруссю, отримали на озброєння міномети.

У Головному центрі підготовки особового складу вже підготували персонал мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування Житомирського прикордонного загону. Про це 3 травня повідомила прес-служба ДПСУ.

Зазначається, прикордонники вчилися визначати цілі, здійснювати підготовку даних для стрільби, складати картки вогню, змінювати вогневі позиції, наводити міномети на цілі та вражати їх. На завершальному етапі мінометники провели практичні стрільби й вражали нерухомі цілі.

Нагадаємо, восени 2020 року на західному кордоні України з’явилися всюдихідні тепловізійні комплекси. Львівський прикордонний загін придбав чотири таких спецмашини, які побудовані на базі чеського автомобіля підвищеної прохідності Torsus Praetorian.