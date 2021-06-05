Довибори в Раду – Вірастюка знову визнали переможцем на 87 окрузі. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155669-dovybory-v-radu-virastuka-znovu-vyznaly-peremojcem-na-87-okruzi.html

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Довибори до Верховної Ради в окрузі № 87 ще не закінчилися. Велика палата Верховного Суду задовольнила апеляційні скарги кандидата у нардепи Василя Вірастюка, ЦВК і партії «Слуга народу».

Таким чином скасовано рішення касаційного адміністративного суду від 23 травня, в якому йшлося про визнання протиправними дій Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів на Івано-Франківщині. Про це повідомив опонент Вірастюка на окрузі № 87, кандидат у нардепи від партії «За майбутнє" Олександр Шевченко.

Протокол ЦВК від 19 травня, яким Василя Вірастюка визнано обраним народним депутатом в округу 87 на Івано-Франківщині, є чинним. Рішення Великої палати ВСУ є остаточним і оскарженню не підлягає.

Стягнути з Олександра Шевченка до спеціального фонду державного бюджету України судовий збір у розмірі 24 тис. 970 грн. Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті Великою палатою Верховного Суду від 29 травня, — йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховний суд скасував рішення Центральної виборчої комісії від 19 травня про обрання Василя Вірастюка народним депутатом.