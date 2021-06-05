Тепло, але з грозами – погода в Україні на 6 червня. Фото: informator.ua

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Погода в Україні в неділю, 6 червня, очікується з дощами та грозами. Синоптики прогнозують, що опади триватимуть навіть вночі.

Однак температура буде теплою — на території країни вона триматиметься на рівні 19−23° вище нуля. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві очікується з дощем вдень. Температура повітря вночі буде 11−13° тепла, а вдень — 21−23° вище нуля.

Погода в Харкові прогнозується з дощем протягом доби. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13° з позначкою плюс, вдень буде 20−22° тепла.

Погода в Одесі очікується з дощем, також можливі грози. Температура вночі прогнозується 12−14° вище нуля, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 21−23° з позначкою плюс.

Погода у Львові також буде дощовою та з грозами. Температура повітря вночі очікується 10−12° тепла, а вдень прогнозується 21−23° вище нуля.

Погода в Карпатах очікується тепла та з дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−12° з позначкою плюс, а вдень піднімуться до 23−25° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 6 червня буде відносно спокійною, можливі невеликі збурення.