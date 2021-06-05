Тепло, но с грозами – погода в Украине на 6 июня. Фото: informator.ua

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Погода в Украине в воскресенье, 6 июня, ожидается с дождями и грозами. Синоптики прогнозируют, что осадки будут продолжаться даже ночью.

Однако температура будет теплой — на территории страны она будет держаться на уровне 19−23° выше нуля. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве ожидается с дождем днем. Температура воздуха ночью будет 11−13° тепла, а днем ​​- 21−23° выше нуля.

Погода в Харькове прогнозируется с дождем в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 11−13° с отметкой плюс, днем ​​будет 20−22° тепла.

Погода в Одессе ожидается с дождем, также возможны грозы. Температура ночью прогнозируется 12−14° выше нуля, днем ​​столбики термометров поднимутся до 21−23° с отметкой плюс.

Погода во Львове также будет дождливой и с грозами. Температура воздуха ночью ожидается 10−12° тепла, а днем ​​прогнозируется 21−23° выше нуля.

Погода в Карпатах ожидается теплая и с дождем. Столбики термометров ночью покажут 10−12° с отметкой плюс, а днем ​​поднимутся до 23−25° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 6 июня будет относительно спокойной, возможны небольшие возмущения.