Тепло, но с грозами — погода в Украине на 6 июня (КАРТА)https://racurs.ua/n155668-teplo-no-s-grozami-pogoda-v-ukraine-na-6-iunya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине в воскресенье, 6 июня, ожидается с дождями и грозами. Синоптики прогнозируют, что осадки будут продолжаться даже ночью.
Однако температура будет теплой — на территории страны она будет держаться на уровне 19−23° выше нуля. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве ожидается с дождем днем. Температура воздуха ночью будет 11−13° тепла, а днем - 21−23° выше нуля.
Погода в Харькове прогнозируется с дождем в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 11−13° с отметкой плюс, днем будет 20−22° тепла.
Погода в Одессе ожидается с дождем, также возможны грозы. Температура ночью прогнозируется 12−14° выше нуля, днем столбики термометров поднимутся до 21−23° с отметкой плюс.
Погода во Львове также будет дождливой и с грозами. Температура воздуха ночью ожидается 10−12° тепла, а днем прогнозируется 21−23° выше нуля.
Погода в Карпатах ожидается теплая и с дождем. Столбики термометров ночью покажут 10−12° с отметкой плюс, а днем поднимутся до 23−25° выше нуля.
Геомагнитная обстановка в Украине 6 июня будет относительно спокойной, возможны небольшие возмущения.