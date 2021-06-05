Крачка. Фото: travelask.ru

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Беспилотник в Соединенных Штатах Америки так напугал птиц, что они были вынуждены были покинуть свои гнезда.

Тысячи крачек вылетели с острова в Южной Калифорнии и оставили в общей сложности около 3 тыс. яиц в гнездах. Инцидент произошел в прошлом месяце. Ввергли в ужас морских птиц два беспилотника, которые незаконно пролетали над территорией экологического заповедника Болза-Чика в Хантингтон-Бич. Об этом сообщает ABC News.

Один из дронов сломался и упал на землю. Птицы испугались нападения «хищника» и покинули свои гнезда. Обратно на остров они больше не вернулись.

Представитель заповедника Мелисса Лебл отметила, что этот инцидент — один из самых масштабных случаев отказа от яиц. Специалист отмечает, что птицы очень страдают из-за пандемии коронавируса, поскольку все больше людей пытается гулять на открытых пространствах. Отдыхающие приходят в заповедник с собаками и выгуливают их без поводка. Четвероногие гоняют птиц, а те покидают свои гнезда.

Напомним, в херсонском заповеднике «Аскания-Нова» произошла массовая гибель серых журавлей. Экоинспекция Херсонской области подтвердила факт отравления журавлей, которые умерли в январе. Заявлялось, что токсичное зерно птицы съели за пределами заповедника.

Источник: ABC News