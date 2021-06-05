Почему критикуют законопроект об олигархах, объяснили в «Слуге народа». Фото: liga.net

https://racurs.ua/n155666-pochemu-kritikuut-zakonoproekt-ob-oligarhah-obyasnili-slugi.html

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Законопроект об олигархах затрагивает интересы многих влиятельных лиц в политике и бизнесе, поэтому его идеи сознательно пытаются дискредитировать.

Сейчас известные политики пытаются дискредитировать попытки президента Владимира Зеленского ввести этот закон, поскольку документ затрагивает непосредственно интересы влиятельных лиц. Об этом заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает пресс-служба политсилы.

Парламентарий согласился, что принятие этого законопроекта будет нелегким, потому что будут поданы тысячи поправок. Однако он уверен, что в Раде хватит голосов для его поддержки.

Также Арахамия посоветовал внимательнее посмотреть на реакцию и действия всех, кого закон может касаться, и сделать свои выводы — кто в стране подыгрывает олигархам.

А глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко расценивает критику и сопротивление принятию законопроекта о деолигархизацию как деструктивную позицию оппонентов, которую общество не поддержит.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська заявил, что сейчас в реестр олигархов, который предусмотрен президентским законопроектом о деолигархизации, попадают бизнесмен Игорь Коломойский и пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.