Порошенко и Коломойский. Фото:

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Ракурс

Критериям реестра олигархов в Украине уже соответствуют два украинских гражданина.

В этот реестр, который предусмотрен президентским законопроектом о деолигархизации, попадают бизнесмен Игорь Коломойский и пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Об этом 4 июня заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Партнеры господина Коломойского, официальные, в Верховной Раде есть, и он не один, поэтому господин Коломойский точно попадает. «Европейская солидарность» осознает, что их лидер тоже автоматически попадает в реестр, и это тоже понятно, — отметил министр.

Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Закон определяет критерии и статус олигарха, предусматривает создание реестра олигархов. Глава государства заявил, что хочет вынести вопрос о статусе олигархов в Украине на всеукраинский референдум.

В партии «Европейская солидарность» считают, что проект президентского закона об олигархах направлен исключительно против бывшего президента Петра Порошенко и никаких настоящих олигархов не ограничивает.