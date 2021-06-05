Порошенко і Коломойський. Фото:

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Критеріям реєстру олігархів в Україні вже підпадають двоє українських громадян.

До цього реєстру, який передбачений президентським законопроектом про деолігархізацію, потрапляють бізнесмен Ігор Коломойський й п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко. Про це 4 червня заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна».

Партнери пана Коломойського, офіційні, у Верховній Раді є, і він не один, тому пан Коломойський точно потрапляє. «Європейська солідарність» усвідомлює, що їхній лідер теж автоматично потрапляє до реєстру, і це теж зрозуміло, — зазначив міністр.

Нагадаємо, 2 червня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Закон визначає критерії та статус олігарха, передбачає створення реєстру олігархів. Глава держави заявив, що хоче винести питання про статус олігархів в Україні на всеукраїнський референдум.

У партії «Європейська солідарність» вважають, що проект президентського закону про олігархів спрямований виключно проти колишнього президента Петра Порошенка і жодних справжніх олігархів не обмежує.