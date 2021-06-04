Питання про статус олігархів Зеленський хоче винести на референдум. Фото:

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Питання про статус олігархів в Україні на всеукраїнський референдум хоче винести президент Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив, що це може бути єдине питання, яке буде обговорюватися за допомогою референдуму. Зеленський припускає, що українські олігархи можуть вплинути на позиції народних депутатів. Він переконаний, що законопроект про олігархів демонтує ставлення України до олігархічної системи. Про це він заявив в ефірі «Україна 24».

Не можна володіти депутатами, міністрами, або будь-якими чиновниками. Цей законопроект демонструє наше ставлення до олігархічної системи. У нас є олігархи, вони впливають на політику, але цього більше не буде, — заявив він.

Також президент зазначив, що після санкцій РНБО вдалося досягти нульового впливу «злодіїв у законі» на криміногенну ситуацію в Україні. За його словами, за три тижні шістьом «злодіям у законі» оголосили підозри, 12 видворили з України, інші перебувають під вартою та ізольовані.

Нагадаємо, 2 червня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Закон визначає критерії та статус олігарха, передбачає створення реєстру олігархів.