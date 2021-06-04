Теракт під Волновахою. Фото: livejournal.com

https://racurs.ua/ua/n155651-obstril-pid-volnovahou-boyovyka-dnr-zasudyly-do-dovichnogo-uv-yaznennya.html

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За теракт під Волновахою 2015 року засудили до довічного ув’язнення керівника підрозділу батальйону «Оплот» самопроголошеної ДНР.

Районний суд Запорізької області засудив до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна проросійського бойовика. Слідство довело, що засуджений у квітні 2014 року вступив до складу терористичної організації окупаційної влади у Донецькій області та очолив там так званий підрозділ батальйону «Оплот». Про це 4 червня повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Саме цей терорист 13 січня 2015 року наказав обстріляти з «Градів» блокпост української армії. Один з снарядів потрапив у маршрутний автобус, пасажири якого проходили паспортний контроль. Внаслідок обстрілу загинули 12 осіб, а 19 дістали поранення.

Справу відкрили за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу. Винного засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією «РБК-Україна», довічний термін отримав бойовик самопроголошеної Донецької народної республіки Юрій Шпаков. Саме цей терорист керував артилеристами так званого реактивного дивізіону «Ангели пекла», які вели обстріл. Також у справі фігурує полковник Збройних сил Росії Анатолій Синельников. У 2015 році окупант займав посаду командира «5-ї армійської бригади» і командував діями Шпакова.

За інформацією сайту «Миротворець», Шпаков — уродженець міста Острогозьк Воронезької області Росії. У другій половині 1990 років служив у Національній гвардії України.

Нагадаємо, у Чехії громадянина цієї країни Мартіна Кантора, який брав участь у бойових діях на Донбасі на боці так званої ЛНР, засудили до 20 років ув’язнення.

Джерело: «РБК-Україна», «Миротворець»