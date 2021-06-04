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Ракурс
Надрукований суперконденсатор з паперу. Фото: Phys.org

Суперконденсатор з паперу надрукували на 3D-принтері (ФОТО)

4 чер 2021, 20:04
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Одноразовий біорозкладаний суперконденсатор з паперу надрукували на звичайному 3D-принтері.

Конденсатор має робочу напругу 1,2 вольта і питому ємність у 25,6 фарад на грам. Науковці стверджують, що такий конденсатор можна створити в лабораторії з дуже дешевих інгредієнтів. Він може накопичувати електрику годинами і потім живити невеликий цифровий годинник. Пристрій витримує тисячі циклів заряду-розряду і може зберігатися роками навіть при низьких температурах. Також він стійкий до високого тиску і ударів. Про це повідомляє Phys.org.

Автори розробки заявляють, що головна особливість цього конденсатора — він розкладеться і залишить після себе кілька частинок вуглецю. Секрет такого конденсатора, який безпечний для навколишнього середовища, полягає в чорнилі, з якого створили пристрій. Воно складається з нановолокон і нанокристалів целюлози, а також вуглецю у вигляді сажі, графіту й активованого вугілля.

Надрукований суперконденсатор з паперу. Фото: Phys.org

Надрукований суперконденсатор з паперу. Фото: Phys.org

Надрукований суперконденсатор з паперу. Фото: Phys.org

Вчені очікують, що в майбутньому такі конденсатори можна було б заряджати за допомогою електромагнітного поля. Тоді вони могли б живити, наприклад, датчик у невеликих пристроях протягом декількох годин. Також такі конденсатори можна було б використовувати в датчиках для моніторингу стану навколишнього середовища або в галузі сільського господарства.


Нагадаємо, You-Tube блогер зумів за допомогою 3D-принтера створити у домашніх умовах турбореактивний двигун. В ході випробувань надрукований двигун довів свою працездатність.

Джерело: Phys.org

Джерело: Ракурс


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