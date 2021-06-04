Напечатан суперконденсатор из бумаги. Фото: Phys.org

https://racurs.ua/n155650-superkondensator-iz-bumagi-napechatali-na-3d-printere-foto.html

Ракурс

Одноразовый биоразлагаемый суперконденсатор из бумаги напечатали на обычном 3D-принтере.

Конденсатор имеет рабочее напряжение 1,2 вольта и удельную емкость в 25,6 фарад на грамм. Ученые утверждают, что такой конденсатор можно создать в лаборатории из очень дешевых ингредиентов. Он может накапливать электричество часами и затем питать небольшие цифровые часы. Устройство выдерживает тысячи циклов заряда-разряда и может сохраняться годами даже при низких температурах. Также он устойчив к высокому давлению и ударам. Об этом сообщает Phys.org.

Авторы разработки заявляют, что главная особенность этого конденсатора — он разложится и оставит после себя несколько частиц углерода. Секрет такого конденсатора, который безопасен для окружающей среды, заключается в чернилах, с которого создали устройство. Оно состоит из нановолокон и нанокристаллов целлюлозы, а также углерода в виде сажи, графита и активированного угля.

Ученые ожидают, что в будущем такие конденсаторы можно было бы заряжать с помощью электромагнитного поля. Тогда они могли бы питать, например, датчик в небольших устройствах в течение нескольких часов. Также такие конденсаторы можно было бы использовать в датчиках для мониторинга состояния окружающей среды или в области сельского хозяйства.

Напомним, You-Tube блогер сумел с помощью 3D-принтера создать в домашних условиях турбореактивный двигатель. В ходе испытаний напечатанный двигатель доказал свою работоспособность.

Источник: Phys.org