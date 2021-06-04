Спецслужбы проверят украинцев, находящихся под санкциями США. Фото:

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Санкции Соединенных Штатов Америки введены против 134 граждан Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить информацию о каждом украинце, который фигурирует в американских санкционных списках. Об этом 4 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил на брифинге.

По словам Данилова, 130 украинцев находятся под санкциями Министерства финансов США. Еще четыре украинских гражданина фигурируют в санкционных списках Государственного департамента.

Отмечается, что Служба безопасности Украины, Кабинет министров, Служба внешней разведки получили поручение проверить каждого из этих граждан.

Данилов не назвал фамилии украинцев, которые находятся под санкциями США, и не сказал, какие меры в отношении них собираются осуществлять в Украине.

Напомним, 4 июня в Офисе президента состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны. На повестке дня было восемь вопросов, некоторые были тайными.