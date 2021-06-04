Милованов пришел на дуэль к журналисту Бутусова, фото — Громадське

https://racurs.ua/n155631-milovanov-prishel-na-duel-k-jurnalistu-butusovu-translyaciya.html

Ракурс

Главный редактор сайта «Цензор.Нет» Юрий Бутусов и председатель Наблюдательного совета «Укроборонпрома», советник главы Офиса президента Тимофей Милованов встретятся в прямом эфире для дебатов.

Ранее Бутусов публично обвинил Милованова в коррупции из-за того, что его Киевская школа экономики получила заказ от «Укроборонпрома» одновременно с тем, как Милованов вошел в Наблюдательный совет оборонного концерна.

В ответ Милованов вызвал на Бутусова на «интеллектуальную дуэль» и призвал раскрыть источники своего финансирования.

Модератором мероприятия будет журналист Даниил Мокрик. Милованов сообщил, что его секундантом на дуэли будет экс-глава газового дивизиона «Нафтогаза» Андрей Фаворов.

В мае президент Киевской школы экономики и член наблюдательного совета «Укроборонпрома» Милованов оказался в эпицентре скандала. Бутусов обвинил его во взятке в 1,68 млн грн.

Чиновник заявил, что обвинения безосновательны и вызвал Бутусова на интеллектуальную дуэль. В случае выигрыша Бутусова Милованов обещает пойти в НАБУ и дать показания. В случае проигрыша журналиста, тот должен будет сделать два десятка отжиманий от пола.