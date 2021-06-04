Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Милованов прийшов на дуель до журналіста Бутусова, фото — Громадське

Милованов прийшов на дуель до журналіста Бутусова (ТРАНСЛЯЦІЯ)

4 чер 2021, 19:25
999

Головний редактор сайту «Цензор.Нет» Юрій Бутусов і голова Наглядової ради «Укроборонпрому», радник глави Офісу президента Тимофій Милованов зустрінуться в прямому ефірі для дебатів.

Раніше Бутусов публічно звинуватив Милованова в корупції через те, що його Київська школа економіки отримала замовлення від «Укроборонпрому» одночасно з тим, як Милованов увійшов до Наглядової ради оборонного концерну.

У відповідь Милованов викликав на Бутусова на «інтелектуальну дуель» і закликав розкрити джерела свого фінансування.


Модератором заходу буде журналіст Данило Мокрик. Милованов повідомив, що його секундантом на дуелі буде екс-глава газового дивізіону «Нафтогазу» Андрій Фаворов.

Президент Київської школи економіки та член наглядової ради «Укроборонпрому» Милованов опинився в епіцентрі скандалу. Бутусов звинуватив його у хабарі в 1,68 млн грн. Він заявив, що всі звинувачення безпідставні й викликав Бутусова на інтелектуальну дуель. У разі виграшу Бутусова Милованов обіцяє піти в НАБУ та дати свідчення. У разі програшу журналіста, той повинен буде зробити два десятки віджимань від підлоги.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів