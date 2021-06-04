Во время вручения удостоверений УБД, фото: Офис президента

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Удостоверение участника боевых действий получили 26 бойцов добровольческого батальона «Айдар», принимавших участие в антитеррористической операции в 2014 году.

Удостоверения им вручили во время заседания Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при главе государства, которое состоялось в Офисе президента. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что эти бойцы в течение семи лет безрезультатно пытались получить от государственных структур подтверждения своего участия в боевых действиях.

Я знаю, что вы шли за Украину с открытой душой. Прошло семь лет, чтобы вы получили статус участника боевых действий. Это серьезный шаг. Мы вам благодарны за то, что вы защищали и продолжаете защищать Украину, — отметил глава Консультативного совета Сергей Куницын.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сегодня рассказал, почему в санкционный список недавно включили иностранцев, воевавших на Донбассе на стороне Украины в составе добровольческого батальона имени шейха Мансура.