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Ракурс
Під час вручення посвідчень УБД, фото: Офіс президента

26 бійців «Айдару» через сім років отримали посвідчення учасника бойових дій

4 чер 2021, 18:57
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Посвідчення учасника бойових дій отримали 26 бійців добровольчого батальйону «Айдар», які брали участь в Антитерористичній операції у 2014 році.

Посвідчення їм вручили під час засідання Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при главі держави, яке відбулося в Офісі президента. Про це сьогодні, 4 червня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що ці бійці впродовж семи років безрезультатно намагалися отримати від державних структур підтвердження своєї участі в бойових діях.

Я знаю, що ви йшли за Україну з відкритою душею. Минуло сім років, щоб ви отримали статус учасника бойових дій. Це серйозний крок. Ми вам вдячні за те, що ви захищали й продовжуєте захищати Україну, — зазначив голова Консультативної ради Сергій Куніцин.

Під час вручення посвідчень УБД, фото: Офіс президента

Під час вручення посвідчень УБД, фото: Офіс президента

Під час вручення посвідчень УБД, фото: Офіс президента

Під час вручення посвідчень УБД, фото: Офіс президента


Під час вручення посвідчень УБД, фото: Офіс президента

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сьогодні розповів, чому до санкційного списку нещодавно включили іноземців, які воювали на Донбасі на боці України в складі добровольчого батальйону імені шейха Мансура.

Джерело: Ракурс


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