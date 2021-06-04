Під час вручення посвідчень УБД, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n155648-26-biyciv-aydaru-cherez-sim-rokiv-otrymaly-posvidchennya-uchasnyka-boyovyh-diy.html

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Посвідчення учасника бойових дій отримали 26 бійців добровольчого батальйону «Айдар», які брали участь в Антитерористичній операції у 2014 році.

Посвідчення їм вручили під час засідання Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при главі держави, яке відбулося в Офісі президента. Про це сьогодні, 4 червня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що ці бійці впродовж семи років безрезультатно намагалися отримати від державних структур підтвердження своєї участі в бойових діях.

Я знаю, що ви йшли за Україну з відкритою душею. Минуло сім років, щоб ви отримали статус учасника бойових дій. Це серйозний крок. Ми вам вдячні за те, що ви захищали й продовжуєте захищати Україну, — зазначив голова Консультативної ради Сергій Куніцин.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сьогодні розповів, чому до санкційного списку нещодавно включили іноземців, які воювали на Донбасі на боці України в складі добровольчого батальйону імені шейха Мансура.