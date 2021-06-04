ЄС повністю закрив повітряний простір для літаків. Фото:

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Європейський Союз закрив небо для білоруських літаків.

Рада ЄС затвердила рішення заборонити авіаперевізникам з Білорусі польоти у повітряному просторі Євросоюзу та використовувати аеропорти країн-учасників Європейського Союзу. Про це йдеться у заяві на сайті Ради.

Отже, держави-члени ЄС повинні будуть відмовити у посадці, вильоті або перельоті через свої території будь-яким повітряним судном, що експлуатуються білоруськими авіаперевізниками, в тому числі як маркетингові перевізники, — йдеться у заяві.

Зазначається, що рішення було ухвалене після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня. Також Рада Євросоюзу засудила утримання журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.

Ухвалене рішення набуде чинності опівночі 5 червня.

Нагадаємо, 23 травня військовий винищувач Білорусі за наказом диктатора Олександра Лукашенка змусив приземлитися в Мінську пасажирський літак Ryanair. На борту літака перебували опозиційний журналіст Роман Протасевич та його дівчина. Вони були затримані.

Авіакомпанія Ryanair, а також уряди низки країн назвали дії влади Білорусі «актом спонсорованого державою авіапіратства» та «актом держтероризму». Євросоюз закликав авіакомпанії припинити польоти над країною. Авіасполучення з Білоруссю припинила Україна і Велика Британія, авіаперевізники багатьох інших країн перестали літати над територією країни.