Зелену шубу солістки Go_А планують забрати до музею «Євробачення»

Під час виступу Go_А, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n155646-zelenu-shubu-solistky-go-a-planuut-zabraty-do-muzeu-ievrobachennya.html

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Шубу солістки українського гурту Go_A планують включити до збірки музею «Євробачення».

Наразі майбутній експонат перебуває в гардеробній телеканалу СТБ. Солістка Go_A Катерина Павленко розповіла про це в інтерв’ю виданню Vogue.

Зараз ми віддали її в гардеробної СТБ, але я чула, що Євробачення хоче забрати її до себе в музей, — зазначила вона.

За словами Павленко, зелений колір шуби символізує прихід весни.

Ми довго думали, що зробити з одягом, щоб привернути увагу, адже вийти просто в красивому платті — це не наш варіант, тому разом з художниками Костянтином Томільченком, Олександром Братковським і Дмитром Курята придумали цю прекрасну шубу. А допомагала в реалізації команда «Суспільного», яка організувала нашу поїздку в Роттердам, — розповіла Павленко.

Вона також зазначила, що в першому варіанті пісні «Шум», з якою гурт брав участь у «Євробаченні», були слова: «У нашого Шума зеленая шуба». Для виступу на «Євробаченні» Павленко написала власний авторський варіант на основі народної пісні.

За сюжетом нашої пісні, бог лісу Шум одягає цю шубу, щоб люди пішли за ним, — зазначила вона.



Джерело: Vogue