Зеленую шубу солистки Go_А планируют забрать в музей «Евровидения»

Во время выступления Go_А, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n155646-zelenuu-shubu-solistki-go-a-planiruut-zabrat-v-muzey-evrovideniya.html

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Шубу солистки украинской группы Go_A планируют включить в сборник музея «Евровидения».

В настоящее время будущий экспонат находится в гардеробной телеканала СТБ. Солистка Go_A Екатерина Павленко рассказала об этом в интервью изданию Vogue.

Сейчас мы отдали ее в гардеробной СТБ, но я слышала, что Евровидение хочет забрать ее к себе в музей, — отметила она.

По словам Павленко, зеленый цвет шубы символизирует приход весны.

Мы долго думали, что сделать с одеждой, чтобы привлечь внимание, ведь выйти просто в красивом платье — это не наш вариант, поэтому вместе с художниками Константином Томильченко, Александром Братковским и Дмитрием Курята придумали эту прекрасную шубу. А помогала в реализации команда «Суспильного», которая организовала нашу поездку в Роттердам, — рассказала Павленко.

Она также отметила, что в первом варианте песни «Шум», с которой группа принимала участие в «Евровидении», были слова: «У нашего Шума зеленая шуба». Для выступления на «Евровидении» Павленко написала собственный авторский вариант на основе народной песни.

По сюжету нашей песни, бог леса Шум одевает эту шубу, чтобы люди пошли за ним, — отметила она.



Источник: Vogue