Данилов озвучил вопросы, рассмотренные на СНБО. Фото: Укринформ

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Заседание Совета национальной безопасности и обороны состоялось сегодня, 4 июня.

На повестке дня было восемь вопросов, некоторые были тайными. В частности, в тайном режиме СНБО рассмотрел вопрос относительно ситуации в приграничных областях и усиления оборонных способностей в этих регионах. Еще одним тайным вопросом стали меры по интеграции Украины в НАТО. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

Также на заседании обсудили общегосударственную систему борьбы с терроризмом и рассмотрели вопросы усовершенствования сферы нацбезопасности и обороны. Кроме того, обсудили развитие авиастроительной отрасли в Украине. СНБО принял решение о ее развитии в ближайшие пять лет.

На заседании обсудили и вопрос о состоянии водных ресурсов в Украине и обеспечения населения качественной питьевой водой. В итоге президент Владимир Зеленский остался недоволен подготовкой этого вопроса, поэтому его рассмотрение перенесли.

На заседании СНБО обсудили и увеличение украинского миротворческого персонала в Демократической Республике Конго. Решение по этому вопросу приняли единогласно.

Также был заслушан отчет министра внутренних дел Арсена Авакова о выполнении санкций в отношении «воров в законе» и криминальных авторитетов. Глава МВД уверял, что в Украине не осталось ни одного авторитета из санкционного списка.

Напомним, на сегодняшнем заседании СНБО говорили о переселении бывших чиновников из государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Оказалось, что элитные поместья уже покидают первые 20 человек.