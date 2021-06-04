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Ракурс
Алексей Данилов, скриншот видео

Почему в санкционный список попали бойцы добробата, рассказал Данилов

4 июн 2021, 17:42
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Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), прокомментировал информацию о попадании в санкционный список иностранцев, воевавших на Донбассе на стороне Украины в составе добровольческого батальона имени шейха Мансура.

По словам Данилова, случайных людей в этом списке нет. Об этом он заявил сегодня, 4 июня, на брифинге после заседания СНБО.

Эти списки заранее проверяются, верификуются. Более того, они верификуются не только на территории Украины, они верификуются еще на территории разных стран, — подчеркнул Данилов. — Все люди, которые попадают в список, они попадают за совершение тех или иных преступлений.

По словам Данилова, один из этих иностранцев причастен к ограблению ювелирного магазина в Киеве, во время которого убили охранника, еще один находится в СИЗО, а еще двое являются фигурантами уголовных дел.


По каждому человеку проводится тщательная проверка, — подчеркнул Данилов.

Источник: Ракурс


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