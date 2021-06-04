Алексей Данилов, скриншот видео

https://racurs.ua/n155644-pochemu-v-sankcionnyy-spisok-popali-boycy-dobrobata-rasskazal-danilov.html

Ракурс

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), прокомментировал информацию о попадании в санкционный список иностранцев, воевавших на Донбассе на стороне Украины в составе добровольческого батальона имени шейха Мансура.

По словам Данилова, случайных людей в этом списке нет. Об этом он заявил сегодня, 4 июня, на брифинге после заседания СНБО.

Эти списки заранее проверяются, верификуются. Более того, они верификуются не только на территории Украины, они верификуются еще на территории разных стран, — подчеркнул Данилов. — Все люди, которые попадают в список, они попадают за совершение тех или иных преступлений.

По словам Данилова, один из этих иностранцев причастен к ограблению ювелирного магазина в Киеве, во время которого убили охранника, еще один находится в СИЗО, а еще двое являются фигурантами уголовных дел.