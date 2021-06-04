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Ракурс
Олексій Данілов, скріншот відео

Чому в санкційний список потрапили бійці добробату, розповів Данілов

4 чер 2021, 17:42
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Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО), прокоментував інформацію про потрапляння до санкційного списку іноземців, які воювали на Донбасі на боці України в складі добровольчого батальйону імені шейха Мансура.

За словами Данілова, випадкових людей у цьому списку немає. Про це він заявив сьогодні, 4 червня, на брифінгу після засідання РНБО.

Ці списки заздалегідь перевіряються, верифікуються. Більш того, вони верифікуються не тільки на території України, вони верифікуються ще на території різних країн, — наголосив Данілов. — Всі люди, які потрапляють до списку, вони потрапляють за скоєння тих чи інших злочинів.

За словами Данілова, один з цих осіб причетний до пограбування ювелірного магазину в Києві, під час якого вбили охоронця, ще один перебуває в СІЗО, а ще двоє є фігурантами карних справ.


По кожній людині відбувається ретельна перевірка, — наголосив Данілов.

Джерело: Ракурс


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