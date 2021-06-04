Олексій Данілов, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n155644-chomu-v-sankciynyy-spysok-potrapyly-biyci-dobrobatu-rozpoviv-danilov.html

Ракурс

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО), прокоментував інформацію про потрапляння до санкційного списку іноземців, які воювали на Донбасі на боці України в складі добровольчого батальйону імені шейха Мансура.

За словами Данілова, випадкових людей у цьому списку немає. Про це він заявив сьогодні, 4 червня, на брифінгу після засідання РНБО.

Ці списки заздалегідь перевіряються, верифікуються. Більш того, вони верифікуються не тільки на території України, вони верифікуються ще на території різних країн, — наголосив Данілов. — Всі люди, які потрапляють до списку, вони потрапляють за скоєння тих чи інших злочинів.

За словами Данілова, один з цих осіб причетний до пограбування ювелірного магазину в Києві, під час якого вбили охоронця, ще один перебуває в СІЗО, а ще двоє є фігурантами карних справ.