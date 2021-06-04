Табачник та Богатирьова на вихід — з держдач у Конча-Заспі виселяють 20 осібhttps://racurs.ua/ua/n155643-tabachnyk-ta-bogatyrova-na-vyhid-z-derjdach-u-koncha-zaspi-vyselyaut-20-osib.htmlРакурс
Державні дачі в Конча-Заспі та Пущі-водиці незабаром покинуть перші 20 осіб.
У процесі процедури залишення елітних маєтків зокрема перебувають міністри часів диктатора Віктора Януковича та колишній генеральний прокурор Святослав Піскун. Список всіх 20 осіб 4 червня озвучив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу.
Перші 20 осіб знаходяться в процесі процедури залишення маєтків, — наголосив він.
Зокрема, у списку значиться екс-глава МОЗ Раїса Богатирьова, колишній міністр юстиції Олександр Лавринович, екс-глава Міносвіти Дмитро Табачник.
Повний список осіб, які залишать держдачі:
- Панасюк Олена Вікторівна
- Зубко Людмила Миколаївна
- Івченко Віктор Анатолійович
- Матвієнко Ольга Василівна
- Піскун Святослав Михайлович
- Юрчик Сергій Володимирович
- Гаврилюк Лідія Михалівна
- Васюнник Іван Васильович
- Лавринович Олександр Володимирович
- Череп Валерій Іванович
- Гасинський Юрій Олександрович
- Табачник Дмитро Володимирович
- Петренко Микола Миколайович
- Макар’ян Давид Борисович
- Макар’ян Борис Петрович
- Папіш Ілля Йосипович
- Ільїн Олександр Ігоревич
- Богатирьова Раїса Василівна
- Піскун Святослав Михайлович
- Семиноженко Володимир Петрович
- Тополов Віктор Семенович
Нагадаємо, 14 травня на засіданні РНБО президент України Володимир Зеленський звинуватив свого попередника Петра Порошенка у тому, що за його каденції на державних дачах у Конча-Заспі та Пущі-Водиці оселилися «незрозумілі особи».
Глава держави доручив провести повний аудит земель і державних резиденцій на території вказаних населених пунктів, а також скласти повний перелік осіб, які там нині мешкають. Також Зеленський заявляв, що в Україні незабаром з’явиться концепція надання в оренду державних дач чиновникам.