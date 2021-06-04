Дачі в Конча-Заспі. Фото: 1.ua

https://racurs.ua/ua/n155643-tabachnyk-ta-bogatyrova-na-vyhid-z-derjdach-u-koncha-zaspi-vyselyaut-20-osib.html

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Державні дачі в Конча-Заспі та Пущі-водиці незабаром покинуть перші 20 осіб.

У процесі процедури залишення елітних маєтків зокрема перебувають міністри часів диктатора Віктора Януковича та колишній генеральний прокурор Святослав Піскун. Список всіх 20 осіб 4 червня озвучив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу.

Перші 20 осіб знаходяться в процесі процедури залишення маєтків, — наголосив він.

Зокрема, у списку значиться екс-глава МОЗ Раїса Богатирьова, колишній міністр юстиції Олександр Лавринович, екс-глава Міносвіти Дмитро Табачник.

Повний список осіб, які залишать держдачі:

Панасюк Олена Вікторівна

Зубко Людмила Миколаївна

Івченко Віктор Анатолійович

Матвієнко Ольга Василівна

Піскун Святослав Михайлович

Юрчик Сергій Володимирович

Гаврилюк Лідія Михалівна

Васюнник Іван Васильович

Лавринович Олександр Володимирович

Череп Валерій Іванович

Гасинський Юрій Олександрович

Табачник Дмитро Володимирович

Петренко Микола Миколайович

Макар’ян Давид Борисович

Макар’ян Борис Петрович

Папіш Ілля Йосипович

Ільїн Олександр Ігоревич

Богатирьова Раїса Василівна

Піскун Святослав Михайлович

Семиноженко Володимир Петрович

Тополов Віктор Семенович

Нагадаємо, 14 травня на засіданні РНБО президент України Володимир Зеленський звинуватив свого попередника Петра Порошенка у тому, що за його каденції на державних дачах у Конча-Заспі та Пущі-Водиці оселилися «незрозумілі особи».

Глава держави доручив провести повний аудит земель і державних резиденцій на території вказаних населених пунктів, а також скласти повний перелік осіб, які там нині мешкають. Також Зеленський заявляв, що в Україні незабаром з’явиться концепція надання в оренду державних дач чиновникам.