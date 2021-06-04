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Ракурс
Дачі в Конча-Заспі. Фото: 1.ua

Табачник та Богатирьова на вихід — з держдач у Конча-Заспі виселяють 20 осіб

4 чер 2021, 17:39
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Державні дачі в Конча-Заспі та Пущі-водиці незабаром покинуть перші 20 осіб.

У процесі процедури залишення елітних маєтків зокрема перебувають міністри часів диктатора Віктора Януковича та колишній генеральний прокурор Святослав Піскун. Список всіх 20 осіб 4 червня озвучив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу.

Перші 20 осіб знаходяться в процесі процедури залишення маєтків, — наголосив він.

Зокрема, у списку значиться екс-глава МОЗ Раїса Богатирьова, колишній міністр юстиції Олександр Лавринович, екс-глава Міносвіти Дмитро Табачник.

Повний список осіб, які залишать держдачі:


  • Панасюк Олена Вікторівна
  • Зубко Людмила Миколаївна
  • Івченко Віктор Анатолійович
  • Матвієнко Ольга Василівна
  • Піскун Святослав Михайлович
  • Юрчик Сергій Володимирович
  • Гаврилюк Лідія Михалівна
  • Васюнник Іван Васильович
  • Лавринович Олександр Володимирович
  • Череп Валерій Іванович
  • Гасинський Юрій Олександрович
  • Табачник Дмитро Володимирович
  • Петренко Микола Миколайович
  • Макар’ян Давид Борисович
  • Макар’ян Борис Петрович
  • Папіш Ілля Йосипович
  • Ільїн Олександр Ігоревич
  • Богатирьова Раїса Василівна
  • Піскун Святослав Михайлович
  • Семиноженко Володимир Петрович
  • Тополов Віктор Семенович

Нагадаємо, 14 травня на засіданні РНБО президент України Володимир Зеленський звинуватив свого попередника Петра Порошенка у тому, що за його каденції на державних дачах у Конча-Заспі та Пущі-Водиці оселилися «незрозумілі особи».

Глава держави доручив провести повний аудит земель і державних резиденцій на території вказаних населених пунктів, а також скласти повний перелік осіб, які там нині мешкають. Також Зеленський заявляв, що в Україні незабаром з’явиться концепція надання в оренду державних дач чиновникам.

Джерело: Ракурс


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