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Ракурс
Не задихнетеся влітку — страхи, пов’язані з масками, прокоментували в МОЗ. Фото: ascoferj.com.br

Не задихнетеся влітку — страхи, пов’язані з масками, прокоментували в МОЗ

4 чер 2021, 17:33
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Чи шкідливо носити маску, розповіли в Міністерстві охорони здоров’я та прокоментували популярні міфи.

Люди бояться отруїтися вуглекислим газом, повторно інфікувати самі себе, пошкодити шкіру обличчя. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Через носіння маски вам не забракне кисню і ви не отруїтеся вуглекислим газом. Просто переконайтеся, що маска прилягає щільно і ви можете нормально дихати. Вологу маску необхідно змінити, — йдеться в повідомленні.


Уникнути пошкодження шкіри під час тривалого носіння маски можна, дотримуючись базових правил:

  • не одягати повторно одноразову маску, а багаторазову необхідно прати після носіння;
  • зручна маска не буде подразнюватиме обличчя;
  • суху шкіру потрібно зволожувати;
  • кожні чотири години на 15 хвилин варто знімати маску, але робити це потрібно, коли поруч немає інших людей.

Джерело: Ракурс


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