Не задихнетеся влітку — страхи, пов’язані з масками, прокоментували в МОЗ. Фото: ascoferj.com.br

https://racurs.ua/ua/n155642-ne-zadyhnetesya-vlitku-strahy-pov-yazani-z-maskamy-prokomentuvaly-v-moz.html

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Чи шкідливо носити маску, розповіли в Міністерстві охорони здоров’я та прокоментували популярні міфи.

Люди бояться отруїтися вуглекислим газом, повторно інфікувати самі себе, пошкодити шкіру обличчя. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Через носіння маски вам не забракне кисню і ви не отруїтеся вуглекислим газом. Просто переконайтеся, що маска прилягає щільно і ви можете нормально дихати. Вологу маску необхідно змінити, — йдеться в повідомленні.



Уникнути пошкодження шкіри під час тривалого носіння маски можна, дотримуючись базових правил: