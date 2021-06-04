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Не задихнетеся влітку — страхи, пов’язані з масками, прокоментували в МОЗ. Фото: ascoferj.com.br
Не задихнетеся влітку — страхи, пов’язані з масками, прокоментували в МОЗhttps://racurs.ua/ua/n155642-ne-zadyhnetesya-vlitku-strahy-pov-yazani-z-maskamy-prokomentuvaly-v-moz.htmlРакурс
Чи шкідливо носити маску, розповіли в Міністерстві охорони здоров’я та прокоментували популярні міфи.
Люди бояться отруїтися вуглекислим газом, повторно інфікувати самі себе, пошкодити шкіру обличчя. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.
Через носіння маски вам не забракне кисню і ви не отруїтеся вуглекислим газом. Просто переконайтеся, що маска прилягає щільно і ви можете нормально дихати. Вологу маску необхідно змінити, — йдеться в повідомленні.
Уникнути пошкодження шкіри під час тривалого носіння маски можна, дотримуючись базових правил:
- не одягати повторно одноразову маску, а багаторазову необхідно прати після носіння;
- зручна маска не буде подразнюватиме обличчя;
- суху шкіру потрібно зволожувати;
- кожні чотири години на 15 хвилин варто знімати маску, але робити це потрібно, коли поруч немає інших людей.
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