Імпорт вугілля та струму в Росії — Порошенко розповів про допит в СБУ

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Допит Петра Порошенка в СБУ відбувся з його власної ініціативи. Таку заяву він зробив, вийшовши з установи після тригодинного допиту з приводу купівлі струму та вугілля в РФ.

Не знаю, чому у 2021 році Зеленський посварився з Медведчуком. Наголошую, що у 2019 році всі канали Медведчука дуже жваво підтримували Зеленського під час виборчої кампанії, — сказав Порошенко в коментарі журналістам.

На його думку, Зеленський «замість того, щоб боротися з Путіним, бореться з Порошенком».

Ми дуже легко можемо пояснити, чому умовах енергетичної кризи 2014−2015 років, в умовах окупації Донбасу, де знаходилося 90% українського вугілля, ми були змушені купувати вугілля в Росії. Також можемо пояснити, чому змушені були купувати електроенергію, — зазначив він.



П’ятий президент не розуміє, чому Україна у 2021 році продовжує купувати в Росії електроенергію і вугілля на мільярди доларів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Петро Порошенко 4 червня прийшов на допит у Службу безпеки України щодо справи Віктора Медведчука-Віктора Козака.