Импорт угля и тока в России – Порошенко рассказал о допросе в СБУ

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Допрос Петра Порошенко в СБУ состоялся по его собственной инициативе. Такое заявление он сделал, выйдя из учреждения после трехчасового допроса по поводу покупки тока и угля в РФ.

Не знаю, почему в 2021 году Зеленский поссорился с Медведчуком. Подчеркиваю, что в 2019 году все каналы Медведчука очень живо поддерживали Зеленского во время избирательной кампании, — сказал Порошенко в комментарии журналистам.

По его мнению, Зеленский «вместо того, чтобы бороться с Путиным, борется с Порошенко».

Мы очень легко можем объяснить, почему в условиях энергетического кризиса 2014−2015 годов, в условиях оккупации Донбасса, где находилось 90% украинского угля, мы были вынуждены покупать уголь в России. Также можем объяснить, почему вынуждены были покупать электроэнергию, — отметил он.



Пятый президент не понимает, почему Украина в 2021 году продолжает покупать в России электроэнергию и уголь на миллиарды долларов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Петр Порошенко 4 июня пришел на допрос в Службу безопасности Украины по делу Виктора Медведчука-Виктора Козака.