Сельхозпроизводители Украины попадут в аграрный реестр — подробностиhttps://racurs.ua/n155640-selhozproizvoditeli-ukrainy-popadut-v-agrarnyy-reestr-podrobnosti.htmlРакурс
Порядок администрирования государственного аграрного реестра определил Кабинет министров Украины.
Правительство 2 июня приняло соответствующее постановление под № 573. Новый реестр будет содержать информацию о сельхозпроизводителей, которая будет загружаться автоматически, путем интеграции с другими реестрами.
Также в реестре будет такая информация о производителях сельскохозяйственной продукции:
- о видах деятельности сельхозпроизводителя;
- земельные участки сельхозпроизводителя;
- о животных сельхозпроизводителя;
- об аграрных расписках;
- о связанных с сельхозпроизводителем лицах, являющихся получателями государственной поддержки;
- регистрационный номер оператора рынка пищевых продуктов;
- о регистрационных номерах мощностей;
- о финансовой отчетности и сумме задолженности перед государственным бюджетом.
Постановление предусматривает, что аграрии смогут зарегистрировать в реестре свой личный кабинет, в котором будет отображаться информация о доступных государственных программах. Кроме того, сельхозпроизводители смогут подавать заявки на получение государственных дотаций и другие документы в электронном виде.
Напомним, в Кабинете министров предусмотрели субсидию для украинских аграриев. Украинские селяне смогут получить субсидию в сумме 5 тыс. грн на 1 га для развития небольших семейных ферм. В то же время общая сумма не будет превышать 100 тыс. грн на одно хозяйство.