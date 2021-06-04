Информацию о сельхозпроизводителях внесут в государственный аграрный реестр. Фото: agropolit.com

https://racurs.ua/n155640-selhozproizvoditeli-ukrainy-popadut-v-agrarnyy-reestr-podrobnosti.html

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Порядок администрирования государственного аграрного реестра определил Кабинет министров Украины.

Правительство 2 июня приняло соответствующее постановление под № 573. Новый реестр будет содержать информацию о сельхозпроизводителей, которая будет загружаться автоматически, путем интеграции с другими реестрами.

Также в реестре будет такая информация о производителях сельскохозяйственной продукции:

о видах деятельности сельхозпроизводителя;

земельные участки сельхозпроизводителя;

о животных сельхозпроизводителя;

об аграрных расписках;

о связанных с сельхозпроизводителем лицах, являющихся получателями государственной поддержки;

регистрационный номер оператора рынка пищевых продуктов;

о регистрационных номерах мощностей;

о финансовой отчетности и сумме задолженности перед государственным бюджетом.

Постановление предусматривает, что аграрии смогут зарегистрировать в реестре свой личный кабинет, в котором будет отображаться информация о доступных государственных программах. Кроме того, сельхозпроизводители смогут подавать заявки на получение государственных дотаций и другие документы в электронном виде.

Напомним, в Кабинете министров предусмотрели субсидию для украинских аграриев. Украинские селяне смогут получить субсидию в сумме 5 тыс. грн на 1 га для развития небольших семейных ферм. В то же время общая сумма не будет превышать 100 тыс. грн на одно хозяйство.