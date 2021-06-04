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Ракурс
Информацию о сельхозпроизводителях внесут в государственный аграрный реестр. Фото: agropolit.com

Сельхозпроизводители Украины попадут в аграрный реестр — подробности

4 июн 2021, 17:03
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Порядок администрирования государственного аграрного реестра определил Кабинет министров Украины.

Правительство 2 июня приняло соответствующее постановление под № 573. Новый реестр будет содержать информацию о сельхозпроизводителей, которая будет загружаться автоматически, путем интеграции с другими реестрами.

Также в реестре будет такая информация о производителях сельскохозяйственной продукции:


  • о видах деятельности сельхозпроизводителя;
  • земельные участки сельхозпроизводителя;
  • о животных сельхозпроизводителя;
  • об аграрных расписках;
  • о связанных с сельхозпроизводителем лицах, являющихся получателями государственной поддержки;
  • регистрационный номер оператора рынка пищевых продуктов;
  • о регистрационных номерах мощностей;
  • о финансовой отчетности и сумме задолженности перед государственным бюджетом.

Постановление предусматривает, что аграрии смогут зарегистрировать в реестре свой личный кабинет, в котором будет отображаться информация о доступных государственных программах. Кроме того, сельхозпроизводители смогут подавать заявки на получение государственных дотаций и другие документы в электронном виде.

Напомним, в Кабинете министров предусмотрели субсидию для украинских аграриев. Украинские селяне смогут получить субсидию в сумме 5 тыс. грн на 1 га для развития небольших семейных ферм. В то же время общая сумма не будет превышать 100 тыс. грн на одно хозяйство.

Источник: Ракурс


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