Российскую теннисистку задержали в Париже по подозрению в сдаче матча

Яна Сизикова, фото: «Прессбол»

https://racurs.ua/n155639-rossiyskuu-tennisistku-zaderjali-v-parije-po-podozreniu-v-sdache-matcha.html

Ракурс

Российскую теннисистку Яну Сизикову, участницу турнира «Ролан Гаррос», задержали в Париже по подозрению в мошенничестве со ставками на результаты спортивных соревнований.

По мнению следствия, Сизикова прошлом году намеренно проиграла гейм в одном из теннисных матчей, сообщает RFI со ссылкой на Le Parisien.

Речь идет о матче на прошлогоднем «Ролан Гаррос», где Сизикова в паре с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынкам Андреа Миту и Патриции Марии.

Румынские теннисистки, будучи фаворитками, тогда предсказуемо выиграли матч (7−6, 6−4). Однако полицейскую Центральную службу по скачкам и играм (SCCJ) заинтересовал пятый гейм второго сета этого матча.

Дело в том, что именно на победу румынских спортсменок в этом матче в расположенных в разных странах букмекерских конторах были сделаны ставки на десятки тысяч евро. К тому же, Сизикова и Брегл проиграли этот гейм на своей подаче — российская спортсменка тогда сделала две двойные ошибки.

Отмечается, что дело о «мошенничество в организованном сообществе» и «активной и пассивной спортивной коррупцию» было открыто прокуратурой Парижа в октябре 2020 года. По информации СМИ, основной подозреваемой является Сизикова, которая тогда была на подаче. Следствие не исключает, что Бренгл «могла быть не вовлечена» в мошенническую схему.

Напомним, в январе 2021 года на Кубке мира в Финляндии российский лыжник Александр Большунов пытался ударить палкой соперника, который ехал перед ним.

Источник: RFI