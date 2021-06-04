Кулеба пообещал сделать Лукашенко «очень больно» из-за Протасевича. Фото: Белта

https://racurs.ua/n155638-kuleba-poobeschal-sdelat-lukashenko-ochen-bolno-iz-za-protasevicha.html

Ракурс

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, пригрозил самопровозглашенном президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Дипломат отметил, что Лукашенко «будет больно» в случае допуска в страну представителей самопровозглашенной Луганской народной республики для допроса похищенного оппозиционера Романа Протасевича. Об этом Кулеба заявил в эфире программы «Сниданок з 1+1», отвечая на вопрос о реакции МИД на возможное развитие событий.

Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно, и особенно когда речь идет о Беларуси, с которой у нас очень много разного рода связей, в том числе экономических, — заявил Кулеба.

При этом глава министерства не рассказал, к каким конкретным действиям прибегнет Украина. Он отметил лишь, «если они это сделают, то вы увидите». Кулеба также отметил, что будет действовать Киев взвешенно, поскольку Украине не нужна политическая или торговая война с Беларусью.

Тем временем на похищение Протасевича отреагировали украинские психологи. В заявлении «Индуцирование предательством», которое имеется в распоряжении ZN.UA, они пообещали, что не оставят этот и подобные преступления без профессионального внимания. Психологи пообещали публично давать экспертную оценку с целью противодействовать деструктивному воздействию на широкие массы.

Они подчеркнули, опубликованное белорусскими властями интервью Протасевича идентично известным видео «Аль-Каиды» с отрезанием голов пленникам в прямом эфире.

Мы заявляем, что не оставим это преступление и подобные ему без профессионального внимания и будем публично давать экспертную оценку с целью противодействия деструктивному влиянию на широкие массы, — говорится в заявлении.



Напомним, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал привлечь к ответственности лиц, причастных к записи интервью с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Британский дипломат не исключает, что интервью Протасевича явно проходило под принуждением и под стражей. В сети также опубликовали скриншот видеозаписи интервью, на котором показан момент, когда Протасевич плачет. При этом он закрывает лицо ладонями, а на его запястьях видны синяки.

Источник: ZN.UA