В ряде регионов Украине 5 июня ожидаются кратковременные дожди, фото:

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Погода в Украине 5 июня предусматривает осадки в ряде регионов.

Ночью ожидаются небольшие и умеренные кратковременные дожди, местами грозы в восточных областях.

Днем осадки также придут в Сумскую, Днепропетровскую и в Карпатском регионе. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Циклон, который является главным «виновником» дождливой погоды на юго-востоке Украины, 5 июня немного сместится в северо-восточном направлении, из-за чего на большинстве территории страны будет преобладать погода без осадков.

Погода в Киеве 5 июня будет без осадков, с переменной облачностью. Температура воздуха составит + 11…+13° ночью и около +20…+22° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет без осадков ночью и с дождем днем, возможны грозы. Столбики термометров ночью опустятся до +10…+12°, днем — поднимутся до +20…+22°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков в течение суток. Термометры ночью покажут +13…+ 15°, днем — +21…+23°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре также будет без осадков. Ночью температура воздуха составит +10…+12°, днем — +19…+21°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове предусматривает дожди днем ​​и ночью. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +10…+12° ночью и +16…+18° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 5 июня будет без осадков ночью и с дождем, возможными грозами днем. Ожидается температура воздуха +9…+11° ночью и +18…+20° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 5 июня будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.